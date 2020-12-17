Мнение: Шлосберг прав?

17.12.2020, 15:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук потребовали от Следственного комитета возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК) из-за отравления Алексея Навального.

Лев Шлосберг пояснил в своем Telegram-канале: «Покушение на убийство Алексея Навального – это террористический акт. Главная задача террора – не сами по себе жертвы (хотя в отношении политиков это всегда персонально ориентированное действие), а эффект общественного страха, который производит акт террора. Страх – самое масштабное и самое долгосрочное орудие террора. …. Покушение на Алексея Навального – это прямое послание всем несогласным с властью, всем инакомыслящим и инакодействующим: если вы не смиряетесь, мы убьем вас. Это преступление не имеет территориальности – оно носит глобальный, общенациональный характер».

В чем не прав Лев Шлосберг? По-моему, он написал асолютно точно!

Оставлю здесь заявление Шлосберга и Гайдука, отправленное на имя Бастрыкина.