 

Путин о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии: Работает как граната

17.12.2020, 15:08, Разное
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Российский лидер заявил, что вмешательство других стран в ситуацию в Белоруссии налицо. По его словам, любая попытка повлиять извне работает как взрывное устройство или граната. “Не помогает никогда”, – подчеркнул Владимир Путин.

Белорусы должны сами решить возникшую проблему в спокойной, ритмичной обстановке. На этот счет уже не раз высказывался президент республики Александра Лукашенко. Российский лидер отметил, что согласен с коллегой.

“Необходимо набраться терпения для изменений”, – заключил Путин.

Напомним, массовые беспорядки продолжаются в Белоруссии уже более трех месяцев. Многие граждане усомнились в том, что Лукашенко мог набрать более 80% голосов на выборах президента, и обвинили его в подделке результатов.

В ряде городов акции протеста жестко подавляли силовики. При разгоне они использовали дубинки, водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты. Многие демонстранты позднее пожаловались на избиения.

На сторону протестующих встали лидеры европейских стран. Они ввели санкции против крупных белорусских чиновников, причастных к насилию на демонстрациях. Лукашенко в свою очередь обвинил Запад в попытке дестабилизировать обстановку.



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