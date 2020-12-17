 

Путин об увеличении пенсии: Власти думают о возможности индексации

17.12.2020, 15:08, Разное
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Глава государства привел в пример СССР, где пенсию некоторым категориям граждан не платили. На следующий год индексация пенсионных выплат будет 6,3% – это выше уровня инфляции, сказал глава государства.

“Власти думают о возможности индексации пенсий, в том числе работающим пенсионерам”, – сказал Путин на пресс-конференции.

Президент России традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. К президенту обращаются не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.

Многие вопросы россиян на пресс-конференции связаны с пенсиями, материнским капиталом, а также ипотекой и борьбе с пандемией коронавируса. Главу государства часто спрашивают о выплатах медикам, о вакцинации а также о том, когда Россия окончательно вернется к нормальной жизни.



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