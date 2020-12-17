Елена Ильиных рассказала, как муж отнесся к ее дуэту с Владом Топаловым на “Ледниковом периоде”

17.12.2020, 15:06, Разное

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Фигуристка Елена Ильиных в рамках предновогоднего интервью рассказала, как ее супруг Сергей Полунин отнесся к ее дуэту с певцом Владом Топаловым, который образовался в рамках проекта «Ледниковый период». Артист балета одобрил кандидатуру исполнителя.

Влад Топалов и Елена Ильиных покинули проект «Ледниковый период» 2 декабря. Пара исполнила чувственный и яркий номер, но судьи не оценили его техническую составляющую. До проекта певец никогда не стоял на коньках. Из-за слабого вестибулярного аппарата некоторые элементы давались ему с большим трудом.

Сама же Елена Ильиных не сожалеет, что каталась в паре именно с Владом Топаловым. К тому же этот дуэт одобрил ее муж Сергей Полунин. Он говорил, что пара со стороны смотрится хорошо, а у певца присутствует сильное мужское начало.

В проекте «Ледниковый период» борьбу за призовое место продолжает супруга Влада Топалова Регина Тодоренко. Ведущая очень расстроилась, когда муж выбыл из шоу. Она была уверена, что он дойдет до финала, пишет портал iReactor.