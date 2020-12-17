Жена Сергея Маковецкого рассказала о его борьбе с коронавирусом

17.12.2020, 15:06, Разное

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Супруга российского актера Сергея Маковецкого рассказала, как он борется с коронавирусом. Тест на COVID-19 артист сдал десять дней назад, результат анализа оказался положительным. Сейчас знаменитость ждет повторного обследования.

По словам жены Маковецкого, у актера отсутствуют какие-либо тяжелые симптомы коронавируса. В целом, он чувствует себя нормально. Супруга спокойна за состояние здоровья мужа. Общение с актером поддерживают и его коллеги по цеху.

Маковецкий переносит коронавирус как обычное ОРВИ. В конце декабря он должен принять участие в ряде театральных постановок. Пока не сообщается, сможет ли артист выполнить рабочие обязательства, все будет зависеть от его состояния здоровья.

Сам же артист подошел ответственно к сложившейся ситуации. После получения положительного теста на COVID-19 он начал соблюдать самоизоляцию. Его состояние здоровья контролируют медики. Маковецкий верит, что повторное обследование покажет отсутствие вируса в организме. Если это будет так, то он сможет выйти на сцену перед Новым годом, пишет портал «Глобал.Мск».