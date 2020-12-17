 

Жена Сергея Маковецкого рассказала о его борьбе с коронавирусом

17.12.2020, 15:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Супруга российского актера Сергея Маковецкого рассказала, как он борется с коронавирусом. Тест на COVID-19 артист сдал десять дней назад, результат анализа оказался положительным. Сейчас знаменитость ждет повторного обследования.
По словам жены Маковецкого, у актера отсутствуют какие-либо тяжелые симптомы коронавируса. В целом, он чувствует себя нормально. Супруга спокойна за состояние здоровья мужа. Общение с актером поддерживают и его коллеги по цеху.

Маковецкий переносит коронавирус как обычное ОРВИ. В конце декабря он должен принять участие в ряде театральных постановок. Пока не сообщается, сможет ли артист выполнить рабочие обязательства, все будет зависеть от его состояния здоровья.

Сам же артист подошел ответственно к сложившейся ситуации. После получения положительного теста на COVID-19 он начал соблюдать самоизоляцию. Его состояние здоровья контролируют медики. Маковецкий верит, что повторное обследование покажет отсутствие вируса в организме. Если это будет так, то он сможет выйти на сцену перед Новым годом, пишет портал «Глобал.Мск».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Выиграть суд без ресурсов: Анатолий Фурсов рассказал о российской практике судебных инвестиций

31.10 / Мнение: Боевой синдром

01.07 / “Оскаровский” комитет: Ана де Армас, Виталий Манский, Зендая и другие вошли в состав киноакадемиков

02.12 / Российские миротворцы — людям у «пороховой бочки»: «Ребята, выдохните»

31.08 / Антибиотики уступят место антивитаминам?

09.08 / NI предостерег США от опасных полетов разведчиков над границей с Россией

07.07 / Семейная идиллия: Джиган и Оксана Самойлова поделились первой после примирения совместной фотосессией

04.12 / Врач посоветовал для профилактики COVID-19 пить сок черноплодной рябины

31.08 / Астронавт НАСА утверждает, что он видел «органическое, инопланетное» существо в грузовом отсеке космического челнока

24.10 / Скандалы: Анастасия Шульженко VS Наташа Королева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска