Разведенная Агата Муцениеце решила научить россиян воспитывать детей

17.12.2020, 15:06, Разное

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Популярная актриса Агата Муцениеце решила рассказать россиянам о методах воспитания детей. Для многих развод представляет собой настоящую трагедию, но знаменитость пояснила о своем восприятии перемен в жизни.

После расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце создала собственный YouTube-проект, вернулась на съемочную площадку и к репетициям в театре. Также мать двоих детей успела получить множество наград от различных модных журналов. На этом она не собирается останавливаться, поэтому анонсировала запуск еще одного шоу, которое уже получило название MamBook. В рамках данного проекта Агата Муцениеце, Ольга Дибцева, Арины Чак и Елена Кукояка расскажут россиянам о воспитании детей и роли родителей.

В конце каждого выпуска звездные мамы начнут давать советы. Последние станут записываться в специальную книгу – так называемый свод правил, основанных на жизненном опыте. В рамках первого эпизода ведущие обсуждают тему, связанную с социальной сетью Instagram. Главный вопрос, на которые они пытаются ответить – зачем родители закрывают лица малышей смайликами. Также ведущие подняли тему о влиянии фильтров и масок, имеющихся на сайте, на сознание ребенка, пишет портал «Слово и дело».