 

В Молдове утвердили русский в статусе языка межнационального общения

17.12.2020, 14:21, Новости дня
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В парламенте Молдовы во втором чтении приняли закон о функционировании языков, закрепляющий в том числе статус русского языка как языка межнационального общения. Об этом 16 декабря сообщает молдавский телеканал TV8.

Согласно закону, теперь по запросу граждан государственные служащие должны будут предоставлять информацию или перевод информации на русском языке, а также получать запросы и отвечать на них на русском языке, если это будет необходимо гражданину.

Авторы законопроекта уверены, что данные изменения помогут защитить и обеспечить функционирование русского языка на территории Республики Молдова.

Этот закон призван заменить закон о функционировании языков 1989 года, который два года назад был отменен Конституционным судом страны. В старой версии закона русский также имел статус языка межнационального общения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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