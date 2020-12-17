Закрывшийся в квартире с ребенком мужчина пригрозил поджечь себя в Москве

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17.12.2020, 14:54, Новости дня
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В квартире на северо-востоке Москвы мужчина пригрозил поджечь себя, с ним вместе находится маленький ребенок, сообщил представитель экстренных служб.

Инцидент произошел в доме №2 по переулку Проходчиков, сообщили в экстренных службах РИА «Новости». «Позвонил ребенок и сказал, что отец угрожает себя сжечь, облив бензином. На месте работают медики и полиция», – добавили там.

Мужчина «в неадекватном состоянии, скорее всего, пьяный», пояснили в службах.

В столичной полиции подтвердили, что по этому адресу происходит бытовой конфликт, на месте работают правоохранители.

«На службу 02 поступило сообщение, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков мужчина грозится причинить себе увечья. На место прибыли сотрудники полиции, противоправных действий не допущено. Установлено, что инциденту предшествовал бытовой конфликт между мужем и женой, пострадавших нет», – отметили в ГУ МВД по столице.

Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина начал конфликт после ссоры с супругой, при этом не установлено, чем именно он себя облил.

Ранее в декабре при пожаре в жилом доме на Цветном бульваре в центре Москвы погиб один человек.



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