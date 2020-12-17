Невролог рассказал о смертельном заболевании Андрея Миронова

17.12.2020, 14:25, Новости дня

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Аневризма диаметром 2,5 см, которая была у советского актера Андрея Миронова, классифицируется как просто гигантская, рассказал газете ВЗГЛЯД главный невролог, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, д.м.н. Олег Виноградов.

Режиссер Александр Ширвиндт рассказал, что его друг Андрей Миронов страдал от головных болей, поэтому он обратился к врачу, который сказал ему, что «у него там что-то есть», но артист это проигнорировал. Позже, на одном из концертов боли усилились и артиста начали готовить к операции, в ходе которой у него обнаружили аневризму диаметром 2,5 сантиметра. Тогда было принято решение отказаться от ее проведения, поскольку если бы даже врачи ее сделали, то Миронов бы остался «дауном стопроцентным».

«Аневризма – это локальное выпячивание сосуда головного мозга. Там, где есть это расширение – стенка сосуда истончена, а значит в этом месте она может разрываться. Наиболее часто аневризмы встречаются двух видов: фузиформные (веретенообразные – напоминают веретено) и мешотчатые («мешочек на сосуде» – напоминает грыжу на шине). Самое опасное в этом заболевании – разрыв аневризмы и субарахноидальное кровоизлияние», – рассказывает Виноградов.

Он объясняет, что кода аневризма разрывается, кровь выходит в субарахноидальное пространство (расположено между мягкой и паутинной мозговыми оболочками), после чего возникают жуткие головные боли, от которых больные мечутся и находятся в спутанном сознании. Соответственно, излившаяся кровь ложится на артерии, кровоснабжающие мозг, и они начинают сужаться. Такое явление называется вазоспазм, и он может быть настолько сильный, что это просто доводит до ишемического инсульта. По словам врача, такие пациенты могут умереть от ишемических инсультов в следствии развития вазоспазма.

«Разрыв аневризмы – это очень опасная ситуация, которая, в том числе, может привести к летальному исходу. Черепная коробка – это замкнутое пространство, поэтому крови при разрыве просто некуда деться», – продолжает собеседник.

Зачастую аневризма является приобретенным заболеванием, которая может развиться из-за комплексного воздействия заболеваний, говорит невролог. Например, из-за совокупности гипертонической болезни, из-за которой повышается давление и нагрузка на стенки сосудов, с фактором, который приводит к слабости сосудистой стенки.

«Если появились сильные головные боли, то это повод немедленно обратиться к врачу. Наши пациенты обычно ждут двое-трое суток, а когда приезжают к нам на 4-5 сутки, то мы уже видим, что там начинается вазоспазм. То есть зачастую уже сложно им помочь. То есть ни в коем случае нельзя затягивать и ждать, нужно срочно обращаться к специалисту», – призывает Виноградов.

Он обращает внимание на то, что на сегодняшний день есть очень эффективные методики: аневризму можно клипировать (пережать ее шейку) или войти в ее полость, бросить туда спираль и вытащить ее из полости кровотока. Также при данном заболевании врачи назначают препараты для профилактики вазоспазма, которые блокируют кальциевые каналы. При этом все эти методы лечения работают только тогда, когда пациент вовремя обратился за помощью.

«Что касается размера аневризмы Миронова, то по классификации она гигантская. Я не знаю, какое реальное состояние было тогда у артиста и просто не могу оценить, действительно ли был такой большой риск смерти и такого повреждения мозга. В нашей клинике каждому пациенту с субарахноидальным кровоизлиянием, подозрением на аневризматическую болезнь мы выполняем ангиографию (рентген кровеносных сосудов), смотрим, что за аневризма, где она локализуется, ее размеры, следим, в каком состоянии пациент, и только после всего этого определяем тактику», – рассказывает собеседник.

При этом в большинстве случаев пациентов с аневризмой, если это не какая-то предсмертная ситуация, можно и нужно оперировать, подытожил невролог.

Андрей Миронов ушел из жизни на 47-ом году жизни в Риге 16 августа 1987 года.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при сильной головной боли, от которой «вы просыпаетесь ночью», следует насторожиться, поскольку это может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.