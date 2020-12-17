 

Путин: Армия РФ одна из наиболее эффективных в мире

17.12.2020, 14:23, Новости дня
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Армия РФ на сегодня – одна из наиболее эффективных в мире, сообщил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«При состоянии армии в 1993 году можно было [говорить о неприкосновенности территории России]? Говорить можно все, что угодно. Могли ли мы ее обеспечить? На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно. А обычные вооруженные силы у нас практически развалились. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тыс. дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, численность армии была больше 1 млн человек», – сказал глава государства, говоря о принятых поправках в Конституцию в сравнении с документом 1993 года, передает ТАСС.

«Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты уже говорят: Да, их стало меньше, но они «стали гораздо более эффективными». Одна из наиболее эффективных армий мира в РФ на сегодняшний день», – отметил Путин.

По его словам, авторами поправок к Основному закону стали сами граждане России. «Это важно, это нужно, хочу еще раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в основной закон», – подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что предложений от граждан по поправкам во время проработки изменений в Конституцию пришло «тысячи, если не сотни тысяч».

В ходе пресс-конференции Путин отметил, что поправки в Основной закон в 2020 году были приняты в свое время. По его мнению, раньше многие вопросы невозможно было внести в Конституцию, при этом фундаментальные основы остались без изменений.



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