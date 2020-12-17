Каролина Куркова ждет третьего ребенка

17.12.2020, 14:20, Разное

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В последнее время все большую популярность среди знаменитостей набирает жанр эссе – с его помощью они теперь нередко объявляют о каких-то важных изменениях в своей жизни. Чешская супермодель и бывший “ангел” Victoria’s Secret Каролина Куркова присоединилась к их числу: она написала эссе для американского Glamour, в котором сообщила о третьей беременности. Она отметила, что новость стала полной неожиданностью для нее и ее мужа Арчи Друри.

Каролина Куркова и Арчи Друри

Забеременеть в третий раз, особенно в такое время, как сейчас, – совершенно новый опыт для меня. Я верю, что все случается в нужный момент – это часть предопределенных событий, которые мы не можем контролировать. Мы должны лишь смириться, развиваться, расти и быть терпеливыми. Я была моложе, когда забеременела в первый и второй раз. Теперь мне 36, и я чувствую себя более уверенной в своем теле и стараюсь получить пользу от года, который принес нам так много возможностей для того, чтобы подумать, поразмыслить и переоценить. Думаю, это время заставило нас встретиться лицом к лицу с тем, что мы так долго откладывали или вовсе отказывались, и поскорее понять, кто мы есть на самом деле и что для нас по-настоящему имеет значение. Фокус внимания сместился, – написала Каролина.

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Публикация от Karolina Kurkova (@karolinakurkova)

Мне нравится, что происходит с моим телом во время беременности. Это красиво, женственно, чувственно. После родов или во время беременности я чувствую себя настоящей женщиной. Что-то вроде “Вау! Я сделала это. Я такая сильная. Я прошла через это, я позаботилась, я выкормила, я дала жизнь человеку”. Это ощущения Суперженщины. И у вас есть право на это. Празднуйте это. Наслаждайтесь. Документируйте и запечатлевайте все, что вам хочется. Я чувствую себя благословленной из-за возможности зачать ребенка – причем в третий раз и, возможно, последний, – добавила Каролина.

Напомним, Каролина и ее супруг, кинопродюсер Арчи Друри, объявили о помолвке в июле 2009 года. Тогда же они анонсировали и первую беременность Курковой. Со свадьбой пара тянуть не стала и успела пожениться до появления на свет Тоби Джек в ноябре того же года. В ноябре 2015-го у Каролины и Арчи родился второй сын – Ноа Ли.

Каролина и Арчи с детьми

Ранее в интервью Каролина рассказывала о том, как изменило ее материнство:

Я чувствую себя совершенно по-другому. После того, как у тебя рождается малыш, все вокруг как будто меняется. Что-то внутри тебя загорается, и ты становишься суперсильной мамочкой, которая может справиться со всем и решить любую проблему. Я не могу сидеть без дела. Я постоянно чем-то занята. Уверена, другие мамочки меня поймут. Я ухаживаю за домом, готовлю, работаю и участвую в показах.