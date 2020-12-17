Путин высказался о хамящих чиновниках: В семье не без урода

17.12.2020, 14:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава страны получил жалобу от одного из граждан. Мужчина рассказал неподобающем поведении чиновника. Он пришел к госслужащему с вопросом, а тот отказал ему в грубой форме. “Это вам Владимир Путин обещал? Вот у него и спрашивайте. Я не обещал”, – ответил ему чиновник.

Президент отметил, что в России действительно есть госслужащие, которые ведут себя отвратительно. “В семье не без урода”, – подчеркнул Путин. Он пообещал обратившемуся к нему гражданину разобраться с ситуацией.

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в 12:00 мск. Президент отвечает на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево. В мероприятии принимают участие более 700 российских и иностранных представителей СМИ.

На мероприятии появился музыкант Сергей Шнуров. Он задал президенту вопрос о вмешательстве российских хакеров во внутренние дела Соединенных Штатов. Владимир Путин назвал это провокацией. “Это домыслы”, – подчеркнул он.

Также российский лидер отреагировал на расследование о дочери и бывшем зяте. Путин назвал этот материал очередным вбросом и указал на неточности. Сначала Кирилла Шамалова называют “зятем президента”, а в самом конце – “бывшем зятем”.