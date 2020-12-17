Ученые рассказали о пользе физических упражнений для состава грудного молока

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17.12.2020, 14:12, Разное
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Американские ученые, которые представляют Университет Оклахомы и Гарвардский университет, провели исследование по поводу физических упражнений, выполняемых кормящей матерью. Оказалось, что специальная активность способна влиять на состав грудного молока и повышает уровень 12,13-diHOME в нём.
Данный липидный метаболит положительно сказывается на развитии малыша в постнатальном периоде, а также в будущем способен защитить ребенка от диабета и ожирения. К эксперименту исследователи привлекли 58 пар – матерей и младенцев. На протяжении полугода детей оценивали по разным антропометрическим параметрам. Кроме этого, кормящие матери предоставили для анализа свои образцы грудного молока. В процессе исследования исследователи установили закономерность у 16 пар, которая указывала на взаимосвязь физических упражнений и увеличения уровня 12,13-diHOME.

По словам исследователей, липидный метаболит принимает активное участие в потемнении жировых клеток. Этот процесс предусматривает, что в тканях наблюдается повышенный расход энергии. Кормящие матери, которые проявляют физическую активность, увеличивают его в 1,39 раза. Как отметила ведущий автор исследования Эльвира Исганайтис, спорт улучшает не только показатели здоровья матери, но и метаболизм малыша.



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