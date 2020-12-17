Шведские врачи рассказали об эффективном способе снизить риск деменции

17.12.2020, 14:12, Разное

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Шведские ученые, представляющие Каролинский институт, рассказали об эффективном способе, который помогает снизить риск развития деменции. Речь идет о поддержании здоровья сосудов и сердца, чтобы избежать проблем с мозговой деятельностью в пожилом возрасте.

За основу исследователи из Швеции взяли данные финского исследования, которое стартовало еще в 1972 году, а закончилось в 2008-м. Участниками эксперимента были почти 1500 человек, у которых оценивали здоровье сердечно-сосудистой системы как в среднем, так и в почтенном возрасте. Среди показателей были такие поведенческие факторы, как курение, индекс массы тела и физическая активность. Также оценивались несколько биологических значений, а именно: артериальное давление, показатель холестерина и глюкоза плазмы, сданная натощак.

Исследование показало, что участники, которые могли похвастаться средними и хорошими показателями здоровья сердца, имели сниженный риск развития в пожилом возрасте деменции. Поэтому исследователи советуют отказаться от вредных привычек, следить за весом и ИМТ, а также регулярно проявлять физическую активность.