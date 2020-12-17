 

Визажист Первякова рассказала о работе с выпивавшей алкоголь Ольгой Бузовой

17.12.2020, 14:12, Разное
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Визажист из Казани Эльмира Первякова пояснила о пристрастии Ольги Бузовой к алкогольным напиткам. С бывшей звездой проекта «Дом-2» она работала три года назад, но до сих пор вспоминает об этом опыте с ужасом.
Изначально Первякова договорилась с Бузовой о встрече у нее дома, однако оттуда ее отослали в концертный зал, где визажист должна была дожидаться клиентку в гримерке. Когда Бузова туда приехала, опоздав на два часа, то устроила истерику из-за неудобного и, по ее мнению, слишком высокого стула. Поэтому визажисту пришлось фактически ползать на коленках.

Через некоторое время Ольга Бузова потребовала принести ей что-нибудь «покрепче». Эльмира Первякова признается, что в тот момент, когда ей необходимо было делать макияж, от знаменитости исходил терпкий запах, напоминавший ей смесь коньяка с чаем. Ситуацию в дальнейшем усугубил кальян. При этом всю работу визажист проделала бесплатно ради селфи с Бузовой. Но и в этом случае ей пришлось отстоять очередь с фанатами певицы.



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