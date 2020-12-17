Если не лечить гипертонию, мышление и память могут пострадать уже в среднем возрасте

17.12.2020, 14:10, Разное

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В РФ артериальная гипертония встречается у 40-47% взрослых людей. Известно, что она является фактором риска ухудшения когнитивных способностей (памяти, концентрации и других) и развития деменции. Связана ли длительность гипертонии с риском когнитивных нарушений, раньше известно не было.

Что такое артериальная гипертония?

В Российских клинических рекомендациях гипертонической болезнью называют хроническое повышение систолического (верхнего) артериального давления выше 140 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.), а диастолического (нижнего) – выше 90 мм рт.ст.

О прегипертонии говорят, когда систолическое артериальное давление повышается до до120-139 мм рт.ст. или диастолическое – до 80-89 мм рт.ст. Ранее такое давление называли «высоким нормальным».

Бразильские ученые проанализировали данные крупного исследования когнитивных функций. В нем участвовали более семи тысяч человек, за которым наблюдали около четырех лет. Все участники прошли тесты на память, беглость речи, внимание и концентрацию.

Авторы исследования пишут, что они ожидали, что риск когнитивных нарушений и деменции выше у людей, которые болеют гипертонией дольше. Однако полученные ими данные свидетельствуют о другом: помимо того, что у людей с систолическим от 121 до 139 мм рт.ст. и диастолическим от 81 до 89 мм рт.ст (они не принимали лекарства против гипертонии) чаще встречается ухудшение когнитивных способностей, выяснилось, что и в целом феномен ухудшения таких способностей характерен не только для пожилого, но и для среднего возраста.

По мнению авторов исследования, эти данные показывают, что прегипертония тоже может опасно влиять на когнитивные способности человека.

Ученые обнаружили, что ускорение процесса ослабления памяти и ухудшения мышления не зависит от того, в каком возрасте началась гипертония и как долго она протекала. Нарушение когнитивных способностей прогрессировало как у участников в возрасте до 55 лет (в исследовании они были объединены в группу среднего возраста), так и людей старшего возраста.

Когнитивные способности быстрее ухудшались у людей, которые плохо контролировали гипертонию и давление у которых оставалось высоким. При этом причины плохого контроля варьировались: отсутствие лечения, неэффективное лечение, тяжелые формы болезни.

Почему ухудшаются когнитивные способности при гипертонии?

Несколько механизмов могут связывать повышенное артериальное давление с повреждением головного мозга, указывают ученые. Из-за регулярного стресса, связанного с давлением, в сосудах головного мозга проще развивается атеросклероз и другие патологии (например, липогиалиноз). Это приводит к ухудшению кровоснабжения этого органа. Недостаток кислорода в головном мозге может приводить к хроническому воспалению.

Еще один механизм действия гипертонии может быть связан с нарушением функции барьера между кровеносными сосудами и мозгом. Это способствует более простому проникновению токсических веществ в головной мозг.

Среди последствий, к которым приводят эти механизмы – атрофия мозга, хроническая гипоксия, образование мелких очагов некроза. Они связаны с развитием как деменции, так и некоторых других неврологических патологий.