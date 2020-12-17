Гигантского Будду обнаружили среди китайских многоэтажек

17.12.2020, 14:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На юго-западе Китая в городе Чунцин рабочие обнаружили статую Будды, которая многие годы «пряталась» за нагромождениями мусора и зарослями растений.

Когда рабочие полностью расчистили от мусора территорию между двумя многоэтажками, их взору открылась большая статуя Будды высотой девять метров.

Местные жители рассказали, что прожив много лет в этом районе, даже не подозревали, что прямо под их окнами за нагромождением мусора может скрываться огромная статуя. Разросшиеся растения полностью скрыли ее, поэтому статуя была незаметна для живущих по близости людей.

Обнаруженная реликвия изображает сидящего Будду, в руках которого находится круглый камень. У статуи серьезно повреждены левая нога и запястья, а головы вообще нет. Есть предположение, что она могла быть утеряна в середине прошлого столетия.

В настоящее время ничего не известно о происхождении данного артефакта, от ученых тоже нет официальных заявлений, а в Сети начались оживленные дискуссии относительно времени его создания. Сотрудник управления культурного наследия Чунцин также сообщил, что возраст реликвии пока не удается установить, и сейчас они разрабатывают план по спасению памятника.

Известно, что в период с 1910 по 1940 годы на месте многоэтажных домов был возведен буддийский храм, однако в 1987 году он был разрушен, а на его месте начали возводить жилые здания.

Власти Китая заявили, что статуя может в любой момент развалиться, так как находится на утесе и в неустойчивом месте. Вся эта ситуация усугубляется постоянным воздействием стекающей воды.