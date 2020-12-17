Скандалы: Цирк в Росгосцирке

17.12.2020, 14:04, Разное

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За 13 лет сменился девятый руководитель организации, который ушел, так и не наладив порядок в цирковом хозяйстве

В Росгосцирке в девятый раз за 13 лет меняется руководитель. 15 декабря, стало известно, что по собственному желанию на фоне недовольства руководителей и сотрудников отрасли уходит гендиректор Владимир Шемякин, на которого при назначении возлагались большие надежды. По словам руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного, вместе с Шемякиным уходит почти вся команда — более 20 человек. Эту же информацию Daily Storm подтвердил источник, знакомый с ситуацией. Врио главы Росгосцирка назначен советник Шемякина Сергей Беляков, который уже руководил структурой, и он один из немногих людей, не последовавших за уволившимся руководителем. При этом самого Белякова ранее «уходили» с должности руководителя Росгосцирка на фоне скандалов с его якобы поддельным дипломом и махинациями с контрактами артистов.

В Министерстве культуры по поводу отставки Шемякина отделались скупым пресс-релизом, в котором сообщили, что тот не работает в Росгосцирке с 16 декабря 2020 года, в конце месяца будет объявлено о конкурсе на должность гендиректора, а его результаты подведут в феврале 2021 года. Там же объявили о том, что временно замещать должность будет Сергей Беляков.

В цирковой отрасли опасаются, что к февралю следующего года главного циркача так и не подберут, поэтому у руля Росгосцирка может задержаться Беляков.

В то же время в пресс-службе ведомства не стали отвечать на вопрос Daily Storm, почему выбор пал на человека с достаточно скандальной репутацией.

Вероятно, ответ кроется в том, что назначить на важную для цирковой индустрии должность прямо сейчас особо некого. Выбор невелик. Руководитель Большого московского цирка Эдгард Запашный рассказал Daily Storm, что почти весь поголовно руководящий состав Росгосцирка уходит вместе с Шемякиным, а работать кто-то должен.

«По той информации, что у меня есть, чуть ли не вся команда вместе с Шемякиным подала в отставку. Почти все замы. Это, наверное, прогнозировалось. Человек пришел со своей командой, и если уходить, то тоже всем вместе. Ну и поэтому выбор [кого назначить врио гендиректора] пал на того, кто остался в Росгосцирке. Так сказать, с большим опытом работы. Он все это время был советником у Шемякина, поскольку он год руководил, был Сергей Григорьевич Беляков. Ну и логично, что Минкульт рассмотрел его кандидатуру. Потому что времена тяжелые», — пояснил Запашный.

Также функционер и дрессировщик рассказал об организационных проблемах Росгосцирка, которые и стали причиной смены руководства. Главной проблемой Запашный назвал отсутствие выступлений, в котором и есть вина компании.

«Смотрите, до Нового года совсем чуть-чуть. Основная проблема Росгосцирка — это запуск конвейера, обеспечение работой людей. У некоторых уже год нет работы. Некоторые коллективы закончили до наступления 2020 года работу. А значит, они без работы уже год. И это немалое количество людей. Команда Шемякина, не лично Владимир Валентинович, это дело всей команды, не смогла запустить конвейер. И это вызывало негодование людей по всей стране», — поясняет Запашный.

Он отметил, что другие развлекательные заведения так или иначе работают, а вот все цирки Росгосцирка закрыты.

«Этот вопрос надо срочно решать. Кто может быстро запустить? Человек из индустрии. У Сергея 28 лет опыта работы в качестве директора разных цирков, прокатчика, на руководящей должности он работал. Человек с большим опытом, знающий, как это работает. Для меня логично, что его назначили исполняющим обязанности», — сказал Запашный.

Он также назвал домыслами публикации о поддельном дипломе о высшем образовании Белякова, дескать, силовики его проверили, он работает, значит, все в порядке.

«Из Росгосцирка он не уходил, он был все время советником Шемякина. Что касается его диплома. Я постоянно слышу сказки про его диплом. Человека давно проверили люди в погонах, такое не упускается, ему было бы давно не по себе, если бы у него был поддельный диплом. Он есть и подтвержденный, у человека есть высшее образование 100%», — заключил Запашный.

На вопрос, нет ли у него самого желания возглавить структуру, Эдгард Запашный ответил отрицательно, хотя отметил, что предложения у него были еще в бытность руководителем Минкульта РФ Владимиром Мединским.

«Меня устраивает и я горжусь своей нынешней должностью, мне нравится моя работа и я не выполнил все планы, которые наметил. Я ответственен за лучшую труппу в стране, а возможно, и в мире, так как «Дю Солей» канул в Лету. Но я готов к сотрудничеству с Росгосцирком. Это любовь к искусству и цирку, я готов помогать людям», — заявил дрессировщик.

Сам господин Беляков туманно говорит о своих перспективах. В разговоре с Daily Storm он сказал, что его пока рано поздравлять с назначением, потому что приказа из Минкульта еще нет.

«К сожалению, я сегодня много поздравлений слышал, но пока что приказа нет, о моем назначении говорить преждевременно. Понятно, что разговоры со мной были, но разговоры разговорами, но приказа от Министерства культуры пока что нет», — сказал Беляков.

Также чиновник отметил, что пока не может однозначно сказать, есть ли у него амбиция занять должность гендиректора Росгосцирка на постоянке.

«Это не простое жизненное решение. Здесь нужно общаться с семьей, коллегами, сотрудниками, соратниками, тем более, пока конкурс не объявлен, говорить об этом все-таки рано», — отметил Беляков.

Напомним, что Сергей Беляков уже руководил Росгосцирком в 2018-2019 годах в качестве врио, но постоянным руководителем компании так и не стал. Скорее всего, причиной тому стали публикации в СМИ сначала о «мутных» схемах, благодаря которым Росгосцирк поменял схему проката номеров в своих цирках, из-за которых многие артисты лишились заработка: их вынудили перейти в статус индивидуальных предпринимателей, которым не предоставляли соцгарантий и медкнижек. Кроме того, многие артисты, лишившись постоянного оклада, вынуждены были либо перестать работать в цирке, либо ехать со своими номерами за рубеж.

Life в середине мая 2019 года писал о новоиспеченном (и тогдашнем) врио главы Росгосцирка, что тот дважды платил за одно и то же выступление — это было с проектами братьев Запашных «ЦиркUS 2.0» и «Шамбала». Эту операцию получилось провернуть из-за того, что Росгосцирк в подчинение получил прибыльный Санкт-Петербургский цирк. Директором ликвидируемого и нового юридических лиц стал как раз Беляков. В итоге за одну и ту же закупку платили от имени ликвидируемого ФГБУКа и от нового филиала Росгосцирка (около 28 миллионов рублей и около 22 миллионов за «ЦиркUS 2.0» и 5 миллионов и 6,3 миллиона за «Шамбалу» соответственно).

Беляков, будучи директором Удмуртского цирка, в 2011 году стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Местное УФСБ обвиняло Белякова и тогдашнего министра культуры республики Удмуртия Дмитрия Иванова в выводе через подставные фирмы 120 миллионов рублей. Деятели культуры заключили десятки фиктивных договоров на организацию цирковых представлений с подставными компаниями ООО «Премьера» и ООО «Планета». Уголовное дело против Белякова и Иванова в итоге было закрыто.

Кроме того, уволенный Сергеем Беляковым директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский заявил, что тот увольнял неугодных работников цирков по формальным причинам, чтобы они ему не мешали. Также Марчевский рассказывал, что Беляков придумал новую схему работы с гастролями, по которой прокатчики получали 85% прибыли, а сами артисты только 15%. Из-за этого в цирках начались сокращения, а артистам пришлось сотрудничать с прокатчиками как ИП, не имея никаких социальных гарантий, медкнижек и страховки.

Владимир Шемякин в своем прощальном послании сослался на обстоятельства, которые не позволили реализовать все замыслы команды.

«Я искренне рад соприкоснуться с честнейшим из искусств — цирком, где работают отважные и сильные люди, по-настоящему любящие свое дело! Хочу поблагодарить каждого из вас за искренность, прямолинейность, высокое мастерство и преданность профессии. Также хочу поблагодарить членов своей команды. Мы все честно трудились над восстановлением былого величия Российской государственной цирковой компании. Очень жаль, что обстоятельства сложились таким образом, и нам удалось реализовать не все наши замыслы», — процитировали экс-главу Росгосцирка в пресс-службе компании.

В интервью Daily Storm Шемякин как-то признавался, что для цирка он варяг.

«Меня позвали, сказали, что надо навести порядок. Я говорю: «Послушайте, ну где я и где цирки?» А когда окунулся — стало интересно и я понял, что надо действительно наводить порядок. Если вы выйдете в городах, не в Москве, и спросите о том, что такое цирк, вам будут говорить, что это какое-то такое советское, устаревшее, с непонятным буфетом, туалетом… Чтобы вот это переломить, нужно очень много работать», — говорил он.

Интересно, что у Шемякина и Белякова отношения были не то чтобы дружественные. Сергей Беляков несколько раз вел информационную кампанию против своего начальника и открыто его критиковал. Например, когда стали формировать список системообразующих предприятий, которые получат поддержку от государства на фоне коронавируса, Беляков обвинил Шемякина в том, что Росгосцирка в этом списке нет.

«Тот факт, что Росгосцирк до сих пор не включен в список системообразующих предприятий, — банальная недоработка руководства компании», — говорил Беляков в июне 2020 года (цитата по «Новым Известиям»).

Время руководства Шемякина запомнилось постоянными претензиями к нему сотрудников из цирковой индустрии, которые сводились к тому, что чиновник неэффективно расходует деньги, а Владимир Путин в 2018 году поручил разработать план, по которому к 2020 году компания выйдет на самоокупаемость к 2020 году и сделает российский цирк снова великим. При этом Росгосцирк в 2019 году получил дотаций на 1,6 миллиарда рублей, что не очень похоже на самоокупаемость.

Беляков будет руководить Росгосцирком в статусе врио как минимум до февраля 2021 года — именно в это время должен пройти конкурс на замещение открывшейся вакансии после ухода Владимира Шемякина. Под его руководством будут 38 стационарных цирков по всей стране, пять цирков-шапито и около 4,5 тысячи человек.

Алексей Полоротов