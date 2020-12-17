В горсовете Харькова назвали ориентировочную дату похорон Кернеса

17.12.2020, 14:02, Новости дня

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Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса ориентировочно состоится 21 – 22 декабря. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

“Я в 14.00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря), или во вторник (22 декабря) – все зависит от того, как немецкие власти все оформят”, – отметил он.

По словам Терехова, церемонию организуют таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов.