 

Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия

17.12.2020, 14:02, Новости дня
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17 декабря Верховная Рада поддержала кандидатуру Романа Лещенко на должность министра аграрной политики Украины. Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За” назначение проголосовали 242 народных депутата, “против” – семь.

Предложение назначить Лещенко министром поступило от фракции “Слуга народа”, кандидатуру внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил необходимость восстановить аграрное министерство.

“Первый шаг – это назначение профильного министра”, – сказал он.

Лещенко с июня 2019 года возглавляет Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Выступая с трибуны парламента, кандидат в министры, в частности, заявил, что есть резервы для увеличения поступления налогов от использования земли.

“Я вижу потенциал детенизации”, – подчеркнул Лещенко.

Министерство аграрной политики Украины было упразднено правительством Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Его объединили с Министерством экономического развития и торговли. Новое ведомство получило название Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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