 

Путин: Мы готовимся противостоять вмешательству в российские выборы

17.12.2020, 14:02, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ, заявил, что Россия готовится противостоять внешнему вмешательству в свои выборы.

“Конечно, будут пытаться вмешиваться. Все время так делают. Не только в наши выборы, по всему миру практически. Это же глобальная политика… Мы это знаем, мы к этому готовимся, но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что “а” – это вмешательство, “б” – что мы обязаны этому противостоять, “в” – что это недопустимо и мы сами должны определять свою судьбу”, – сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия открыта для международных партнеров и наблюдателей.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

19 сентября 2021 года в РФ должны пройти выборы в Государственную думу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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