 

Ветеран торгового флота США счел честью награждение российской медалью

17.12.2020, 14:01, Новости дня
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Ветеран торгового флота США Говард Пфайфер, который будучи в арктических конвоях доставлял жизненно важные грузы в СССР во время Второй мировой войны, заявил, что для него большая честь быть награжденным российской медалью Ушакова.

В соответствии с указом президента Владимира Путина посольство РФ в Вашингтоне наградило медалью Ушакова 17 американцев, включая Пфайфера, передает РИА «Новости». 

«Для меня большая честь получить медаль имени Ушакова из России, и я очень благодарен за признание», – сказал Пфайфер.

Он признался, что никогда не жалел об опасном и трагичном опыте участия в арктических конвоях, и гордится тем, что у него была возможность служить США и их союзникам, включая Россию. По его словам, для него это был «бесценный опыт».

Пфайфер был старшиной-рулевым на корабле, который в составе конвоя JW61 направлялся из США в СССР через Великобританию. По его словам, экипажу судна не сообщали о конечном пункте назначения. Он вспоминает, что моряки не обсуждали территории, которые видели с судна, но в какой-то момент стало понятно, что корабль направляется в СССР. Во время движения конвой несколько раз подвергался атакам немцев, как с моря, так и с воздуха.

В августе президент Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан Соединенных Штатов за мужество в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях.



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