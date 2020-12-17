Путин разъяснил принятие поправок в Конституцию в этом году

17.12.2020, 14:01, Новости дня

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Поправки в Конституцию были приняты в свое время, раньше многие вопросы невозможно было внести в Основной закон, при этом фундаментальные основы остались без изменений, сообщил президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Журналист «Российской газеты» задала главе государства вопрос, почему поправки в Конституцию были приняты именно сейчас.

«Все хорошо в срок, в свое время. Раньше многие вещи было сделать невозможно. Важно, что фундаментальные основы остались без изменений», – сообщил президент.

Путин напомнил, что Конституция 1993 года применялась в боевых условиях: гибли люди, танки стреляли по парламенту и в таких условиях принимался Основной закон страны.

«Конституция сыграла стабилизирующую роль, помогла установить гражданский мир и создать базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и мы должны были внести поправки в закон», – подчеркнул Путин.

«Как можно было в 1993 году записать в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии? По полгода не платили», – отметил Путин.

Президент уточнил, что государству придется напрягать усилия в соответствии с требованиями Конституции, придется поднять МРОТ, поскольку он не может быть меньше ПМ.

Путин напомнил о поправках о неприкосновенности территорий. «Можно ли было обеспечить это в 1993 году? Нет», – уверен президент.

«Ситуация созрела, мы это сделали, и сделали своевременно.

Хочу напомнить, что тогда пришло тысячи поправок. Я хочу поблагодарить людей за участие. Граждане стали авторами поправок в Конституцию», – сказал Путин.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.