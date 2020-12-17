 

В правительстве Армении опровергли уход Пашиняна в отставку

17.12.2020, 14:01, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается уходить в отставку, заявили в пресс-службе правительства республики, комментируя информацию о том, что политик намерен объявить о своем уходе с поста премьера в новогоднем послании.

«Слухи о том, что якобы в своем новогоднем обращении премьер-министр собирается объявить о своей отставке, не соответствуют действительности, более того, полностью являются дезинформацией. Призываем не поддаваться «новостям» некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами», – передает комментарий пресс-службы РИА «Новости».

Ранее стало известно о том, что Пашинян может объявить о своей отставке в новогоднем послании 31 декабря. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.



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