Путин обратил внимание на проблемы со связью в малых населенных пунктах

17.12.2020, 14:01, Новости дня

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Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос о качестве связи в малых населенных пунктах России.

Владимир Путин прервал пресс-конференцию и еще раз остановился на вопросе качества услуг связи в малых населенных пунктах.

«Много вопросов у меня, касающихся качества связи и доступа в Интернет. Это особенно актуально для тех, кто учится онлайн. Я уже сказал, что для школ мы в 2021 году внедрим скоростной Интернет. Здесь важно еще, конечно, по населенным пунктам. До конца 2021 года должна быть создана универсальная система связи с телефоном и Интернет от 250 до 500 человек. В этих населенных пунктах люди интересуются «нам по деревьям что ли лазить?» Я все понимаю, есть сложности. До конца 2021 года проблема должна быть закрыта», – сказал Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.