Макфол – взлом правительства США похож на успешный шпионаж русских, а не попытку причинить ущерб

17.12.2020, 13:58, Новости дня

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США обвинили Россию во взломе американских госструктур и частных компаний. Однако бывший посол США в РФ Майкл Макфол отметил в интервью MSNBC, что у общественности пока нет никаких достоверных данных об этом происшествии. По его мнению, она была больше похожа на сбор данных, на шпионаж, чем на попытку нанести вред американским структурам.

Простите мне такую формулировку, но я должен это сказать: что сделал бы нормальный президент в ответ на подобную атаку в нормальное время?

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Он бы ответил, Брайан, он бы что-нибудь сказал. Похоже, что это может быть крупнейшая хакерская атака в истории США со стороны одного из наших главных соперников в мире. А предполагается, что президент США должен защищать народ Соединённых Штатов и правительство Соединённых Штатов. Это нападение на наше правительство, на наши частные компании. И он как минимум должен встать и раскритиковать президента Путина за то, что он сделал это против нас.

Вы больше, чем многие гражданские лица, знаете про угрозы хакерских атак, о которых мы в прошлом беспокоились. Я знаю, что звучала обеспокоенность по поводу того, что некие зарубежные игроки могут проникнуть в нашу систему энергоснабжения и посреди зимы отключить от света Новую Англию, или что-то вроде того. Нынешняя атака кажется более точечной, целенаправленной, более интересной для тех, кто разбирается. Что, по-вашему, могло служить в данном случае целью?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Прежде всего, скажу, что я не знаю, и вы не должны верить тем, кто говорит, что знает. Это засекреченная информация. Мы не знаем в полной мере, что было сделано. Мы не знаем, был ли это единичный инцидент или это продолжалось много лет. Всегда помните: в мире происходит столько всего, что засекречено, и мы об этом не знаем. Между тем, и мы сами много чем занимаемся в мире.



Плюс, из того, что сообщалось, эти атаки похожи на сбор разведданных, на шпионаж, а не на попытки причинить ущерб в тех областях, о которых вы сейчас говорили. И пока что у нас нет доказательств, что они что-то такое сделали или что они занимались доксингом — то есть крали информацию у американского правительства и частных компаний для дальнейшей публикации, что может нанести ущерб. Пока что это выглядит как сбор разведданных, но очень большая и успешная операция русских.



И это хорошее напоминание, что РФ — это мощный мировой игрок, одна из самых сильных стран в мире в вопросах информационных технологий, входит в число двух-трёх главных стран в этом вопросе. А мы не воспринимали её на том уровне, какую угрозу она представляет. Это лишь один из инцидентов, но мы четыре года не относились к ней должным образом. Я надеюсь, когда администрация Байдена придёт к власти, она начнёт относиться к ней, как надо.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2020 года.