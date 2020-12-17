В строительных магазинах Европы нашли незаконно вырубленный лес из России

17.12.2020, 13:58, Новости дня

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Защитники экологии из группы Earthsight опубликовали доклад, в котором говорится, что незаконно вырубленный лес из Хабаровского края поставлялся в магазины по всей Европе. При этом когда в РФ открыли дело против главы лесозаготовительной компании, обвинив его в коррупции, заказы из Европы лишь выросли, пишет The Guardian.



Reuters

В магазинах строительных товаров по всей Европе, как оказалось, продавалась древесина, нелегально привезённая из российской тайги, пишет The Guardian. Это стало известно из доклада группы по защите окружающей среды Earthsight. Больше 100 тыс. тонн российской древесины незаконно попало в Германию, Францию и другие европейские страны.

Как отмечается в отчёте, сибирские леса вырубаются опасными темпами. К тому же в 2019-м и 2020 году там бушевали пожары. По оценкам Greenpeace, только за этот год там исчез лес на площади больше, чем площадь Греции.

И за большой частью этой нелегальной торговли древесиной стоит консорциум лесорубов из Хабаровского края, отмечает автор статьи, — BM Group. Его глава Александр Пудовкин был арестован в 2019 году по подозрению в коррупции. По версии следствия, он давал чиновникам взятки в обмен на субсидии и лицензии, получал контракты без тендера, ему были выданы средства на лесопилку, которую он так и не построил.

Следствие утверждает, что дочерняя компания BM Group «Азия лес» незаконно вырубила 600 тыс. кубометров леса, получив лицензии с помощью взяток. Большая часть этого леса ушла в Китай, но часть попала и в Европу: через Санкт-Петербург в немецкий порт Киль, а оттуда разошлась по Германии, Эстонии, Франции. При этом в ЕС запрещён импорт подозрительных лесоматериалов: получается, импортёры не проверили товар.

BM Group все обвинения отрицает, называет этот доклад неверным и предвзятым. В Великобритании, согласно таможенным документам, зарегистрированы два клиента BM Group. Один из них — компания Goka, адрес которой совпадает с массажным салоном, — отрицает связь с российской организацией. Второй — фирма Miramex, занимающаяся производством почтовых ящиков в Шотландии, с регистрацией в офшоре.

Как отметили авторы доклада, после того, как в 2019 году разгорелся скандал, Европа продолжала и даже наращивала покупки древесины неясного происхождения. В итоге она оказалась в магазинах Франции, Германии и, возможно, Великобритании. Так что получается, что европейские потребители способствуют уничтожению лесов по всему миру, сделали вывод в Earthsight, пишет The Guardian.