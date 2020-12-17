Вместо карантина во Франции ввели комендантский час

17.12.2020, 13:58, Новости дня

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Из-за роста заболеваемости во Франции власти ввели комендантский час: без разрешения нельзя появляться на улице с 8 вечера до 6 утра. Как передаёт France 24, кто-то радуется, что не будет карантина, но другим работникам сферы услуг и простым французам новое правило доставляет неудобства.

И начался во Франции комендантский час. Он заменил частичный карантин, который ввели 30 октября. Теперь люди могут свободно перемещаться на протяжении дня. Но с 20 вечера до 6 утра нужно разрешение.

ФРАНЦУЖЕНКА: Это сложнее, поскольку наши экзамены могут поздно заканчиваться, то есть мы весь день не можем ничего делать. Мы бы хотели погулять после 8. Вряд ли после 8 мы можем много кого заразить.

Бары, рестораны и кафе по-прежнему будут закрыты как минимум до 20 января. Но в отличие от карантина заказы навынос не разрешены после 8 вечера. Хозяин этого ресторана будет раньше открывать свою пиццерию, чтобы компенсировать убытки. Но он не надеется, что это сильно изменит ситуацию.

ХОЗЯИН РЕСТОРАНА: Можно делать заказ в 5:30 вечера и есть его до 8 часов. Но еда навынос обычно заказывается в заведении, чтобы съесть её в другом месте. Так что это вызывает некоторое беспокойство.

Здесь, в Антибе, продавцы розничных магазинов высказывают больший оптимизм. Они надеются, что снятие ограничений на передвижения днём увеличит их продажи.

ПРОДАВЕЦ: Я надеюсь, что это приведёт к тому, что люди будут вести себя свободнее, при этом оставаясь очень-очень осторожными.

ОФИЦИАНТ: Мы надеемся, что клиентам будет проще приходить.

Президент Эммануэль Макрон сказал: чтобы жизнь вернулась в нормальное русло, число новых случаев заболеваний COVID-19 должно упасть до значений ниже 5 тысяч человек в день. Но эта цифра пока остаётся на уровне выше 10 тысяч. И кажется, что она снова растёт.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2020 года.