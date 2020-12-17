Больше холода и никакой оттепели — «перезагрузке» с Россией при Байдене не бывать

17.12.2020, 13:58, Новости дня

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Отношения РФ и США абсолютно разрушены и ожидать перезагрузки при новом президенте Джо Байдене не приходится, пишет Der Standard. Для будущего главы Белого дома бóльшую роль будут играть другие внешнеполитические темы, например, противостояние с Китаем, укрепление многосторонности и альянсов США с другими странами. В диалоге же с Москвой, наоборот, станет «больше холода и никакой оттепели», считает автор статьи.



Reuters

Будущий глава Белого дома Джо Байден заступит на свой пост на фоне абсолютно разрушенных отношений США и России, пишет Der Standard. И перезагрузки не произойдёт. Демократ вряд ли поладит с главой Кремля Владимиром Путиным, ведь в своё время он назвал его «гангстером из КГБ» и сказал, что, когда смотрит ему в глаза, не видит души. Так что друзьями им не стать, убеждён автор статьи. К тому же близкий советник Байдена Майкл Карпентер занимает жёсткую антироссийскую позицию, в связи с чем рассчитывать на скорую встречу двух президентов также не приходится.

Для будущего главы Белого дома бóльшую роль будут играть другие внешнеполитические темы, например, противостояние с Китаем, укрепление многосторонности и альянсов США с другими странами. Также он будет уделять больше внимания защите прав человека и продвижению демократии, в связи с чем новая администрация будет открыто критиковать ситуацию в России, а также налаживать контакты с местным гражданским обществом.

Байден начнёт стабилизировать и укреплять трансатлантические отношения, в том числе в вопросе согласования единой политики в отношении РФ с целью её изоляции. Новый глава Белого дома будет делать ставку на экономическое и финансовое ослабление противника, чтобы тот отказался от агрессивных действий, объясняет издание.

Наверняка Байден снова озаботится ситуацией на Украине. Увеличит военную поддержку для Киева. Возможно, даже потребует изменения нормандского формата переговоров, так как он не включает США. Не исключено, что будущий глава Белого дома потребует подписать новое соглашение об урегулировании конфликта на востоке страны. Советники Байдена видят в укреплении Украины основной инструмент «сдерживания» России. В других странах на постсоветском пространстве американцы также начнут вести себя активнее. Главным образом, в Белоруссии, причём Байден вряд ли будет проявлять там свойственную европейцам сдержанность.

Многие надеются, что у президентов США и РФ получится наладить сотрудничество в сфере контроля за вооружением. До выборов кандидат от демократов обещал, что без постановки каких-либо условий продлит договор СНВ-III на пять лет. Но после избрания он может изменить свою позицию, опасается автор. Также Байден и Путин могут обсудить возможность возвращения США в ядерное соглашение с Ираном. Разногласия по Сирии останутся. Новый глава Белого дома будет увязывать любую помощь в восстановлении ближневосточной страны с необходимостью проведения политических реформ в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Не исключена и возможность увеличения американского контингента в Сирии.

Да и собственно в РФ от Байдена многого не ждут, продолжает Der Standard. Особенно после того, как его предшественнику Трампу не удалось изменить политику США в отношении РФ на более дружелюбную. Многие русские убеждены, что сближению двух стран помешало так называемое «глубинное государство». С Байденом же будет только «больше холода и точно никакой оттепели», заключает автор.