Мнение: Секс без головы

17.12.2020, 13:52, Разное

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Гуляя, прошел сегодня Тверскую от Белорусской до Театральной, а по дороге – почти в 11 вечера! – зашел в книжный. И не зря – прихватил там “Дневники” Нагибина (давно мне их нахваливали) и – “Эгоистичный ген” Докинза! Да-да, понимаю, что все образованные люди уже сто раз его прочли и выучили наизусть, но я, увы, как-то поотстал от прогресса. Буду наверстывать!

Начал читать в метро, и уже не могу не привести чудесное. Докинз приводит давно всем (видимо, от него же) известный пример с самкой богомола, которая сжирает своего самца, причем зачастую даже не после, а прямо во время копуляции. Автор сопровождает рассказ об этом очаровательным комментарием: мол, конечно, с одной стороны, странно – почему б самке хотя б не дождаться, пока самец закончит свою работу? С другой стороны – говорит Докинз, – самка ведь начинает с того, что откусывает самцу голову; и, по всей видимости, на продуктивности полового акта это не отражается, даже наоборот – ведь в голове самца находятся некоторые тормозящие центры, и, очевидно, без них процесс идет как-то даже веселей…

С одной стороны – прекрасный, истинно английский юмор. С другой – какая глубокая аналогия! Ведь и наши, человеческие самки, что скрывать, тоже символически “откусывают” головы мужским особям – и тоже, по всей видимости, правильно делают: когда половой акт “с головой”- это ведь не то, типичное не то… Ни драйва, ни усердия, ни экстаза. (2013)