На маршруты вышли украшенные автобусы
 

На маршруты вышли украшенные автобусы

17.12.2020, 11:35, Новости
Теги: ,

В Рыбинске два автотранспортных предприятия решили поделиться с пассажирами предновогодним настроением.

В подарок городу и рыбинцам они украсили автобусы световыми гирляндами. Автобусы в праздничном оформлении курсируют по маршрутам № 8т и 36.

Две недели назад на улицы города вышли несколько машин общественного транспорта в едином сине-белом стиле с логотипом города. На время новогодних праздников две из них украшены новогодней иллюминацией.

– Все планомерно готовятся к праздничным мероприятиям. Не отстает и общественный транспорт. Перевозчики оформили светодиодными гирляндами два автобуса. Это их инициатива. Думаю, ее оценят пассажиры, которые пользуются этими маршрутами, – рассказал Андрей Баранов, начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Для Рыбинска это первый опыт оформления общественного транспорта наружной иллюминацией. Раньше атмосферу новогоднего праздника создавали только в салонах автобусов и троллейбусов, украшая мишурой, шарами и снежинками.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / В Рыбинске завершили строительство первого этапа дороги на улице Волочаевской

15.12 / Программа праздника «НаШествие Дедов Морозов – 950»

15.12 / Более 750 работ прислали рыбинцы на конкурс карнавальных масок

10.12 / «НаШествие Дедов Морозов» – без провокаций, но с точками

08.12 / Ели компенсируют посадками

03.12 / Дедов Морозов и Снегурочек приглашают принять участие в голосовании по переименованию Рыбинска

01.12 / Новое колесо обозрения и новое имя для парка

30.11 / В Рыбинске на автобусных маршрутах 18 и 33 будут действовать льготы

30.11 / В Рыбинске поврежденные светофоры восстановят за счет виновной стороны

27.11 / Ночью на рыбинских дорогах работали 32 единицы уборочной техники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска