На маршруты вышли украшенные автобусы

17.12.2020, 11:35, Новости

Теги: Праздник, Транспорт

В Рыбинске два автотранспортных предприятия решили поделиться с пассажирами предновогодним настроением.

В подарок городу и рыбинцам они украсили автобусы световыми гирляндами. Автобусы в праздничном оформлении курсируют по маршрутам № 8т и 36.

Две недели назад на улицы города вышли несколько машин общественного транспорта в едином сине-белом стиле с логотипом города. На время новогодних праздников две из них украшены новогодней иллюминацией.

– Все планомерно готовятся к праздничным мероприятиям. Не отстает и общественный транспорт. Перевозчики оформили светодиодными гирляндами два автобуса. Это их инициатива. Думаю, ее оценят пассажиры, которые пользуются этими маршрутами, – рассказал Андрей Баранов, начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Для Рыбинска это первый опыт оформления общественного транспорта наружной иллюминацией. Раньше атмосферу новогоднего праздника создавали только в салонах автобусов и троллейбусов, украшая мишурой, шарами и снежинками.

Пресс-служба администрации города Рыбинска