На маршруты вышли украшенные автобусы
17.12.2020, 11:35, Новости
Теги: Праздник, Транспорт
В Рыбинске два автотранспортных предприятия решили поделиться с пассажирами предновогодним настроением.
В подарок городу и рыбинцам они украсили автобусы световыми гирляндами. Автобусы в праздничном оформлении курсируют по маршрутам № 8т и 36.
Две недели назад на улицы города вышли несколько машин общественного транспорта в едином сине-белом стиле с логотипом города. На время новогодних праздников две из них украшены новогодней иллюминацией.
– Все планомерно готовятся к праздничным мероприятиям. Не отстает и общественный транспорт. Перевозчики оформили светодиодными гирляндами два автобуса. Это их инициатива. Думаю, ее оценят пассажиры, которые пользуются этими маршрутами, – рассказал Андрей Баранов, начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, транспорта и связи.
Для Рыбинска это первый опыт оформления общественного транспорта наружной иллюминацией. Раньше атмосферу новогоднего праздника создавали только в салонах автобусов и троллейбусов, украшая мишурой, шарами и снежинками.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет