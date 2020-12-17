Дочь Романа Абрамовича Софья показала фото с бойфрендом во время отдыха

17.12.2020, 13:28, Разное

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Софья Абрамович – пожалуй, единственная из семьи бизнесмена, кто не боится делиться с общественностью подробностями своей частной жизни. Так, с недавнего времени 25-летняя спортсменка – Абрамович профессионально занимается конным спортом – перестала скрывать своего бойфренда. Правда, как зовут молодого человека Софьи, неизвестно, равно как и род его деятельности. Известно лишь, что они проживают в Англии – в частности, Абрамович проводит время в особняке в Питерсфилде, что в западном Сассексе.

Где бы я предпочла оказаться прямо сейчас,

– подписала Софья снимок, сделанный в жарких странах. Вместе с фото коленок и пальм, она опубликовала совместное фото с бойфрендом, озаглавив его:

В счастье должна быть некая недосказанность.

Софья Абрамович с бойфрендом Ранее Софья делилась снимком во время свидания с бойфрендом – они посетили лондонский ресторан Zuma, который входит в список мишленовских. А до этого показала, как они проводят время дома – вместе с собаками, которых Абрамович просто обожает.

Софья – третий ребенок Романа от брака с Ириной Абрамович. В 2018 году она окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг. Она проживает в Англии с 2003 года. Девушка профессионально занимается конным спортом и часто выигрывает призовые места, выступая на соревнованиях в Лондоне и Монте-Карло.

Бойфренд Софьи