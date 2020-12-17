 

Срок временного проживания мигрантов в РФ решено продлить

17.12.2020, 13:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ продлили сроки временного проживания мигрантов из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года №274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»… следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова «по 15 декабря 2020 года» заменить словами «по 15 июня 2021 года», – цитирует указ главы государства РИА «Новости».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Эксперты выразили сомнение в решимости Азербайджана нанести удар по Армянской АЭС

31.08 / Разумков сообщил, сколько нардепов заразилось коронавирусом

25.08 / В МИД РФ прокомментировали вероятность участия страны в саммите лидеров “Нормандской четверки” в сентябре

05.07 / Times – во Франции потребовали репараций от Великобритании за нападение времён Второй мировой

30.08 / В Минске заметили людей с российскими и георгиевскими флагами

22.07 / В РФ решили не откладывать сроки запуска 5G

22.09 / Минобороны подало иск на 1,4 млрд рублей к Дубненскому машиностроительному заводу

19.10 / Эксперт назвала достоинства института общественного наблюдения

24.06 / Тьяго Алькантара больше не хочет играть за “Баварию”

18.07 / Дело возбудили в отношении избившего полицейского у посольства в Москве азербайджанца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска