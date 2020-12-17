 

Путин пообещал подумать о награде спасшему людей на пожаре чиновнику

17.12.2020, 13:24, Новости дня
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Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выслушал просьбу о присвоении звания Героя РФ вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, спасшему несколько человек на пожаре на арсенале.

Песков попросил дать слово девушке с плакатом «Я беременна», она озвучила просьбу о награждении чиновника.

«Героический поступок, если в мирное время человек рисковал своей жизнью, чтобы спасти жизни других людей, он достоин государственной награды. Мы подумаем», – сообщил Путин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.



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