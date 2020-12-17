Путин об “отравлении” Навального: Кому он нужен?

17.12.2020, 13:20, Разное

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Поддержку Навальному оказывают спецслужбы США, но это не значит, что его нужно травить, отметил президент. “Кому он нужен?” – сказал глава государства.

Путин напомнил, что помочь перевезти Навального на лечение в Германию попросила супруга блогера. “Трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц. И таким образом подтянуться до их уровня”, – отметил глава государства.

Президент призвал все политические силы в стране руководствоваться не собственными амбициями, а интересами россиян. “Предлагать позитивную повестку дня”, – сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Затем его вывезли в Германию. В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы “Новичок”. Доказательств этому представлено не было.

Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.