Путин о расследовании про “дочь”: Навалено в одну кучу
17.12.2020, 13:20,
Разное
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Российский лидер назвал эту публикацию очередным вбросом. По его словам, недостоверная информация и ранее появлялась в СМИ. “Прочитать материал о моих близких невозможно”, – подчеркнул Владимир Путин.
Глава страны полистал материал-расследование, но до конца не дочитал. Путин обратил внимание, что там везде называют Шамалова “зятем президента” и лишь в конце уточняют, что он “бывший зять”.
“Читать невозможно. Навалено в одну кучу”, – выразил мнение Путин.
Материал дополняется.
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