Путин о расследовании про “дочь”: Навалено в одну кучу

17.12.2020, 13:20, Разное

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Российский лидер назвал эту публикацию очередным вбросом. По его словам, недостоверная информация и ранее появлялась в СМИ. “Прочитать материал о моих близких невозможно”, – подчеркнул Владимир Путин.

Глава страны полистал материал-расследование, но до конца не дочитал. Путин обратил внимание, что там везде называют Шамалова “зятем президента” и лишь в конце уточняют, что он “бывший зять”.

“Читать невозможно. Навалено в одну кучу”, – выразил мнение Путин.

Материал дополняется.