 

Ученые рассказали о появлении аномального количества вулканов возле Австралии

17.12.2020, 13:18, Разное
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Ученые определили причину аномальной концентрации вулканов на восточном побережье Австралии. Для этого они разработали тектоническую модель, продемонстрировавшую их появление.
Исследованием такого большого количества вулканов, сконцентрированных на восточном австралийском побережье, занимались сотрудники Сиднейского университета совместно с коллегами из Новой Зеландии. Согласно их тектонической модели образование вулканов произошло из-за движения океанической плиты под Австралию.

При этом данный процесс (субдукция) длится уже не один миллион лет. В далеком прошлом, когда объем вытесняемого материала в результате движения плиты увеличивался, то возрастала активность вулканов. Возраст самых древних вулканов составляет 80 млн лет, молодых — несколько тысяч лет.



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