Xiaomi Mi 11 Pro с возможно установленной подэкранной камерой показался на рендере

17.12.2020, 13:18, Разное

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В Сети появились рендеры грядущей новинки от компании Xiaomi. Mi 11 Pro, возможно, получит подэкранную камеру. Изображения сделаны с помощью системы автоматизированного проектирования.

Китайский IT-гигант Xiaomi готовит к выпуску на международный рынок очередной смартфон. Аппараты линейки Mi 11 станут одними из самых актуальных девайсов. Так, они первыми получат новейший процессор от Qualcomm, Snapdragon 888. Ранее в интернете уже появились изображения, дающие представления о внешнем виде и оснащении девайса. Теперь же в Сети опубликовали качественные рендеры Xiaomi Mi 11 Pro, созданные с применением системы автоматизированного проектирования.

Судя по ним, диагональ дисплея будет, как и предполагалось ранее, 6,76-дюймовой. При этом на передней панели не видно никакого выреза для фронтальной камеры. Нет в устройстве и какой-либо выдвижной конструкции для селфи-объектива. Следовательно, делают выводы некоторые техно-блогеры, можно ожидать в Xiaomi Mi 11 Pro наличие подэкранной камеры. Возможно, фото-видео-датчиком в отверстии в дисплее оборудуют базовую модель линейки, в то время как покупатели более усовершенствованной версии получат подэкранный сенсор.

Впрочем, можно предположить и то, что при проектировании рендера разработчики попросту не принимали во внимание характеристики «фронталки». Также Xiaomi Mi 11 Pro может отличаться загнутыми на боковинах дисплеями, быстрой зарядкой мощностью от 100 Вт и основной квадрокамерой. Ее оснастят перископом и возможностью коррекции расстояния фокусировки. Другие характеристики, а также стоимость и возможные даты релизов одиннадцатой серии Mi станут известны во время официальной презентации 29 декабря 2020 года.