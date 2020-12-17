Надежда Бабкина рассказала, почему молодой муж избегает совместных проектов и выходов в свет

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17.12.2020, 13:18, Разное
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Надежда Бабкина счастлива в браке с Евгением Гором, однако он избегает участия в совместных проектах и выходов в свет. Народная артистка пояснила о причинах такой ситуации.
Надежда Бабкина вот уже почти 15 лет состоит в отношениях с Евгением Гором. Кроме музыкальной деятельности, певица управляет собственным театром, информирует книги и ведёт телепередачи. Молодой супруг также, наряду с выступлениями на сцене, владеет собственным свечным бизнесом. Однако в совместных проектах пару в последнее время не замечают, более того, Бабкина и Гор не посещают публичных мероприятий.

Исполнительница пояснила о причинах такого поведения мужа во время презентации новой книги «Модная жизнь». Как оказалось, Евгений Гор просто не любит лишнего внимания к собственной персоне. С момента знакомства Гора и Бабкиной в 2003 году СМИ пристально следят за развитием их отношений. Все это не по нраву молодому супругу, поэтому на семейном совете пара приняла решение не ходить на всевозможные ток-шоу и подобные передачи на телевидении.

Из-за разницы в возрасте пары публика нередко верит всевозможным слухам об их жизни. Чтобы избежать неприятных вопросов и обсуждений, супруги даже перестали записывать дуэтные песни. Сама Надежда Бабкина не переживает по поводу различных публикаций с подробностями их жизни. Однако, как пишет «Глобалмск», ее молодой избранник не имеет настолько крепкой закалки и не умеет «отбиваться».



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