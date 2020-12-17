В США зафиксированы два случая аллергических реакций после введения вакцины Pfizer

17.12.2020, 13:16, Разное

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У одной из привитых, женщины средних лет, не имеющей в анамнезе аллергии, спустя 10 минут после введения вакцины, развилась анафилактическая реакция, сообщает New York Times. У нее появилась сильная одышка и высыпания на лице и на теле, участился пульс. Женщине сделали укол адреналина, который используется при острых аллергических реакциях. Симптомы исчезли, а затем появились снова и пациентке потребовалось лечение стероидами и эпинефрином.

После того, как медики прекратили введение лекарств через капельницы, признаки аллергической реакции появились снова, и пациентке потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии. По последним данным угрозы для ее жизни нет, но пока женщина остается в больнице.

У второго медицинского работника, получившего первую дозу вакцину, спустя 10 минут появилось головокружение, першение в горле и отечность глаз. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи. Спустя час после введения адреналина, фамотидина и бенадрила все симптомы исчезли и пациент отправился домой.

Руководство больницы, где были выявлены эти два случая, не намерено прекращать вакцинацию своих сотрудников. Эксперт по вакцинам Доктор Пол А. Оффит (Paul A. Offit), рекомендовавший FDA одобрить препарат Pfizer для экстренного использования, считает, что в прививочных центрах должны быть приняты дополнительные меры предосторожности. Например, очень важно, чтобы после прививки пациенты находились под присмотром медиков еще минимум 15 минут. По его словам, необходимо выяснить, какой именно компонент препарата вызвал аллергические реакции.

Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) после этих инцидентов рекомендовали вводить вакцину только в прививочных центрах, оснащенных достаточным запасом кислорода и адреналина.

Ранее Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов США (FDA) сообщило о смерти шести человек в ходе клинических испытаний вакцины Pfizer и BioNTech. Два летальных исхода были зарегистрированы в группе добровольцев, получивших вакцину, еще четыре — в группе плацебо.