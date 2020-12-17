В Рыбинске завершили строительство первого этапа дороги на улице Волочаевской
 

В Рыбинске завершили строительство первого этапа дороги на улице Волочаевской

17.12.2020, 9:10, Новости
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К строительству нового объекта дублера дороги по проспекту uенерала Батова приступили в сентябре. Подрядной организацией были выполнены работы по замене коммуникаций, выпиловке деревьев, монтажу ливневой коммуникации, укладке асфальта на проезжей части и формированию пешеходной зоны. На сегодняшний день работы завершены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию нового объекта – участка дороги на улице Волочаевской.

– Много внимания уделяется ремонту дорог это, безусловно, важная тема, но строительство новых дорог напрямую влияет на инфраструктуру города, на освоение и развитие фонда свободных земельных участков, строительство новых объектов. На сегодняшний день мы добились результата, может он и не большой, но мы будем продолжать работу по развитию улично-дорожной сети, – рассказал первый заместитель начальника управления строительством Михаил Миронов.

По окончанию первого этапа на улице Волочаевской появился участок длиной более 200 метров и шириной 15 метров с необходимым обустройством светофорами, разметкой и освещением. Стоимость работ на первом этапе составляет около 32 миллионов рублей. Средства выделены из регионального дорожного фонда при софинансировании из местного бюджета.

В настоящее время специалисты формируют документы для получения финансирования на второй этап. К строительству второй очереди планируют приступить в следующем году. Новая дорога позволит соединить микрорайон Мариевка и Окружную дорогу.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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