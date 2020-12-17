Енин заявил, что на переговорах о крушении самолета МАУ Иран “растягивает время”

17.12.2020, 13:08, Новости дня

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Переговоры Украины с иранской стороной по поводу крушения под Тегераном самолета “Международных авиалиний Украины” продвигаются медленно. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 17 декабря.

“Скажу откровенно, это очень тяжелые переговоры. Хотел бы напомнить, что первый раунд длился у нас более 11 часов. И это, пожалуй, были одни из самых сложных переговоров за 15 лет моей работы на дипломатическом направлении”, – сказал он.

Енин отметил, что иранской стороне было поставлено “огромное количество вопросов”, но ответы на них “пока что висят в воздухе”.

“Мы наблюдаем весь арсенал, скажем, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растягивания времени. И я абсолютно могу понять такую тактику иранской стороны. Их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии. Уменьшение резонанса, по их мнению, может повлиять в том числе и на уровень ответственности, которую понесет иранская сторона, а так же на уровень компенсации”, – объяснил замглавы МИД Украины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”, а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе.

В декабре глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что он не верит в человеческую ошибку как причину авиакатастрофы.