 

С уходом Кернеса Харьков осиротел – Добкин

17.12.2020, 13:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-нардеп и бывший глава харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в эфире телеканала “Украина 24” выразил соболезнования по поводу смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса.

“Прежде всего хочу выразить соболезнования семье Геннадия Адольфовича, его близким и родным. К сожалению, мы в этом мире можем контролировать многое, но есть вещи, которые не в контроле даже тех людей, которые не хотели бы допускать такие ситуации. С уходом Кернеса Харьков осиротел”, – отметил Добкин.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. 

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По словам главы правления гражанской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Пиротехники МЧС обезвредили в Карабахе почти 1 тыс. боеприпасов

02.07 / Лукашенко пожаловался на «непосильную ношу»

06.12 / Эксперт: Мышиная возня Санду и Додона выгодна олигарху Плахотнюку

12.10 / Восстановление торфяных болот поможет остановить глобальное потепление

10.09 / Мать ребенка, пострадавшего в ДТП с сыном кандидата в мэры, рассказала о его состоянии

14.09 / Кроссовер Geely Coolray приехал в Малайзию, как Proton X50

18.11 / Экономика: Почему российские яблоки не победили импортные

30.08 / Протестующие в Минске вышли на улицы в день рождения Лукашенко. Фоторепортаж

27.09 / Трамп и его послы убили авторитет США в глазах ЕС — и возможно навсегда

14.08 / Ученые выявили атипичные симптомы COVID-19 у пожилых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска