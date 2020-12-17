«Будто пытаешься напиться из пожарного шланга» — американские больницы захлёбываются от пациентов с коронавирусом

17.12.2020, 13:04, Новости дня

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Американская система здравоохранения продолжает ощущать последствия вспышки заболеваемости COVID-19 после Дня благодарения. Количество госпитализированных больных и смертность обновляют рекорды, а в больницах по всей стране заканчиваются места в реанимационных отделениях, передаёт ABC News. Особенно тяжёлая обстановка в Калифорнии, где власти уже задействовали специальную «программу реагирования на массовую гибель» и подготовили мобильные морги.

На наших глазах в реанимационных отделениях больниц по всей стране складывается чрезвычайная ситуация. Число госпитализированных пациентов обновило рекорд — в больницах прямо сейчас с коронавирусной инфекцией ведут бой более 110 тысяч американцев. Смертность превысила 300 тысяч — на данный момент от коронавируса ежесуточно погибают 2400 граждан страны, то есть каждые полчаса умирают 50 человек.

Эпицентром этого сражения стали, разумеется, реанимационные отделения, и в тысяче больниц по всей стране заканчиваются койки. А, например, Калифорния сегодня привела в действие так называемую программу реагирования на массовую гибель людей: на ваших экранах — мобильный морг, который пригнали к больнице города Уиттиер; наготове — ещё 60 таких же грузовиков. А медсёстрам в некоторых реанимационных отделениях уже сообщили, что они переходят, цитирую, на «режим стихийного бедствия».

Мы подробно расскажем о происходящем, а также — о новых заявлениях Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США по поводу второй потенциально эффективной вакцины и, конечно же, о чрезвычайном положении, которое сейчас наблюдается в больницах по всей стране.

А начнём мы наш выпуск с репортажа главного национального корреспондента NBC Мэтта Гатмана.

Сегодня газеты пестрят мрачными заголовками: «В Калифорнии приведены в готовность 60 мобильных моргов»; «Власти штата инициировали свою программу реагирования на массовую гибель населения»; «Размещён госзаказ на 5000 мешков для тел». За минувшие сутки в штате было зарегистрировано как минимум 142 смерти от коронавируса.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Мы сейчас переживаем, возможно, самый напряжённый и боевой момент с самого начала пандемии.

Больницы по всему штату начинают захлёбываться от наплыва пациентов: во всём округе Лос-Анджелеса, население которого составляет 10 миллионов человек, осталось менее ста свободных коек в реанимационных отделениях. Общее число пациентов, сражающихся против коронавируса в больницах, тем временем превысило в США 110 тысяч человек. Это — очередной рекорд, который обновляется уже девять дней подряд.

В медицинском центре Провиденс-Сейнт Джозеф, что в городе Бёрбэнк, для вспомогательного медперсонала коронавирусного отделения перед сменами проводят летучки.

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА: Ребят, я хочу, чтобы вы все сменили настрой и перешли в режим стихийного бедствия.

Аналогичный призыв звучит по всей стране: почти треть больниц сообщают, что их реанимационные отделения заполнены на 80 процентов.

Медсестра реанимационного отделения Джоселин Шмейфф уже девять месяцев каждую смену вызывается работать с коронавирусными больными.

ДЖОСЕЛИН ШМЕЙФФ, медсестра реанимационного отделения: Точно могу сказать: последние три дня конкретно у нас в отделении выдались тяжёлыми. Пришлось экстренно проводить интубацию двум или трём пациентам. Ещё эти контрмеры…

И тем не менее в соседнем городе Ньюпорт-Бич проходят акции протеста против карантинных мер — несмотря на то что на фоне вспышки заболеваемости после Дня благодарения в стране регистрируются рекордные 213 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции.

Мэр Нью-Йорка заявил, что после Рождества властям, возможно, придётся вводить полноценный карантинный режим.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Говоря такое, ничего кроме печали я не испытываю, но я действительно убеждён, что эти меры необходимы.

Смертность на данный момент резко растёт: в США в среднем погибают от COVID-19 2400 человек в сутки. Средний недельный показатель смертности вырос почти на 70 процентов.

Члены семьи Хайм встречают отца семейства, Джона, который выписался из больницы. Но радостный момент омрачён трагическим событием: Джойс, с которой Джон прожил в браке 58 лет, тоже заразилась коронавирусной инфекцией — и умерла.

ЭЛИЗАБЕТ ГРИФФИН, дочь Джона Хайма: Никому не пожелаю пройти через то, что пережили мы. Это просто ужасно.

Джон признаётся: он не относился к вирусу настолько серьёзно, насколько ему следовало бы.

ДЖОН ХАЙМ, перенёс COVID-19: Наверное, были моменты, когда эта болезнь не казалась мне такой серьёзной, какой она на самом деле была. Разумеется, теперь у меня другое мнение.

Эти же слова мы слышали из уст многих пациентов — но мужчина поправляется, и хотя бы это радует. А с нами на прямой связи — Мэтт, который находится в городе Бёрбенк, штат Калифорния. Мэтт, в рамках упомянутой программы реагирования на массовую гибель людей губернатор Калифорнии сегодня обратился за помощью к Министерству оборону, так ведь?

МЭТТ ГАТМАН, старший национальный корреспондент ABC News: Губернатор запросил у Пентагона предоставить ему 200 человек медицинского персонала, Дэвид. А на этом фоне приводится в действие та самая программа реагирования на массовую гибель. На уровне штата данная программа инициируется впервые. Между тем, разрабатывалась она под авиакатастрофы, землетрясения и теракты, а не под эпидемию.

Что же касается обстановки в больницах — директор одного из медучреждений центральной Калифорнии сообщил мне, что коронавирус был подтверждён у 80 процентов всех пациентов его больницы. Цифры просто беспрецедентные; как заявил мне собеседник, «ощущения такие, будто пытаешься напиться из пожарного шланга». Дэвид?

С нами был Мэтт Гатман. Спасибо вам, Мэтт.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2020 года.