Названы сроки поставок в войска первых десяти вертолетов Ми-8АМТШ-ВН

17.12.2020, 12:30, Новости дня

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Первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году, сообщили в Минобороны по итогам посещения Улан-Удэнского авиационного завода замминистра обороны Алексеем Криворучко.

«В 2021 году первые десять вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Криворучко, слова которого приводит министерство, уточнил, что Минобороны планирует «дальнейшее заключение контрактов» по Ми-8АМТШ-ВН.

На заводе в Улан-Удэ замглавы ведомства проконтролировал производство вертолетов Ка-226Т и Ми-8 различных модификаций.

Напомним, в июле гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский сообщил, что новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям.