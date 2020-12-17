Путин пообещал отреагировать на жалобы медиков на отсутствие надбавок

17.12.2020, 12:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться, почему в ряде регионов медработники не получили положенные надбавки за работу в «красной зоне».

Волонтер Алевтина Киселева перечислила обращения медиков из ряда городов, которые ни разу не получили выплаты за работу в «красной зоне». Много обращений от технического персонала «красной зоны»: уборщицы, буфетчицы, лифтеры. Она попросила президента разобраться с проблемами.

«Все обращения, которые поступили мы систематизируем, и постараемся систематизировать другие обращения подобного рода. И обязательно на это отреагируем», – пообещал президент.

Путин также пообещал разобраться, почему бесплатные лекарства не доходят до пациентов с коронавирусом. Он зачитал обращение жителя Рязанской области, который задает вопрос, почему пациенты вынуждены лечиться за свой счет.

«Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые еще не решены, которые связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с COVID. И 5 млрд, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому», – сказал Путин.

Президент отметил, что в Рязанскую область все деньги из федерального бюджета выделены. Глава государства пообещал разобраться в ситуации. «Будем выяснять, где эти деньги», – подчеркнул президент.