 

Путин пообещал отреагировать на жалобы медиков на отсутствие надбавок

17.12.2020, 12:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции пообещал разобраться, почему в ряде регионов медработники не получили положенные надбавки за работу в «красной зоне».

Волонтер Алевтина Киселева перечислила обращения медиков из ряда городов, которые ни разу не получили выплаты за работу в «красной зоне». Много обращений от технического персонала «красной зоны»: уборщицы, буфетчицы, лифтеры. Она попросила президента разобраться с проблемами.

«Все обращения, которые поступили мы систематизируем, и постараемся систематизировать другие обращения подобного рода. И обязательно на это отреагируем», – пообещал президент.

Путин также пообещал разобраться, почему бесплатные лекарства не доходят до пациентов с коронавирусом. Он зачитал обращение жителя Рязанской области, который задает вопрос, почему пациенты вынуждены лечиться за свой счет.

«Мы действительно 10 млрд дали в регионы на то, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые еще не решены, которые связаны с закупкой средств индивидуальной защиты, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с COVID. И 5 млрд, даже чуть больше, выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, которые лечатся на дому», – сказал Путин.

Президент отметил, что в Рязанскую область все деньги из федерального бюджета выделены. Глава государства пообещал разобраться в ситуации. «Будем выяснять, где эти деньги», – подчеркнул президент. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Компания Apple планирует создать собственный поисковик

15.07 / Новый кроссовер Renault Kiger показали на рендерах

04.11 / Байден побил исторический рекорд на выборах

06.08 / Игумен Пётр (Еремеев): мы перед собой ставили вопрос – для чего необходимы православные светские университеты

01.07 / Эксперт объяснил, почему явка на голосовании может быть выше прогнозов социологов

01.10 / Зеленский уволил Фокина из контактной группы по Донбассу после «скандала»

01.09 / Маск поднялся на третье место в рейтинге самых богатых людей мира

21.10 / Совфед одобрил продление начисления выплат на детей до марта 2021 года

30.09 / Дуров представил новую функцию Telegram

15.07 / Киевский отель “Днепр” продан за 1,11 млрд грн. Зеленский заявил, что “начал приватизацию с себя”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска