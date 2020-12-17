Макрон заболел коронавирусом

17.12.2020, 11:30, Новости дня

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У президента Франции Эммануэля Макрона выявили коронавирусную инфекцию (COVID-19), сообщил Елисейский дворец.

«У президента республики сегодня обнаружен положительный диагноз на COVID-19», – цитирует сообщение дворца РИА «Новости».

Там добавили, что диагноз поставили на основе теста RTPCR, который проводится при появлении первых симптомов. «В соответствии с действующими санитарными правилами, применимыми ко всем, президент республики будет изолирован на семь дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно», – отметили во дворце.

Напомним, в начале декабря руководство Франции решило ввести комендантский час по всей стране из-за эпидемиологической ситуации.