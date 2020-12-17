 

Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса

17.12.2020, 12:26, Разное
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Поступающие в гражданский оборот вакцины пока предназначены для определенных возрастных категорий граждан, сказал президент. “Для таких как я вакцины пока не добрались. Поэтому эту вакцину я не поставил. Обязательно сделаю, как только это станет возможным”, – отметил глава государства.

Массовая вакцинация необходима для преодоления пандемии COVID-19, подчеркнул президент. По словам главы государства, разработанный в России препарат безопасен и эффективен.

“Не вижу никаких причин не вакцинироваться”, – сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Эффективность российской вакцины от коронавируса составляет 97%, подчеркнул Путин. По его словам, в начале 2021 года гражданам будут доступны миллионы доз препарата.

Владимир Путин традиционно проводит большую пресс-конференцию в декабре. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проводится в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин проводит в подмосковном Ново-Огарево. Журналисты задают ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включает элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогут не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.



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