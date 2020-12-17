Риск развития рака из-за ожирения различается по гендеру

17.12.2020, 12:24, Разное

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Ученые заявили, что риск развития рака у людей, имеющих ожирение, различается по гендеру. В их эксперименте приняли участие свыше 100 тысяч человек.

Результаты научной работы показали, что более высокий показатель ИМТ является опаснее для мужчин, нежели для женщин. В то же время для последних нежелательно высокое соотношение размера талии и окружности бедер.

Рост ИМТ примерно на 5 кг/м2 повышало развитие рака прямой кишки на 23% у мужчин. Среди женщин соответствующий показатель составлял 9%. В случае эквивалентного увеличения соотношения талии и бедер риск наступления данного вида онкологии вырастал на 25% для представительниц слабого пола и на 5% – для противоположного.

Исследование ученых показало, что предотвращение развития рака является тонким процессом. В будущем специалисты намерены провести более подробные научные работы, чтобы больше разобраться в теме влияния лишнего веса на появление онкологии.