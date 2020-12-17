Ученые назвали надежду средством защиты от азартных игр и алкоголя

17.12.2020, 12:24, Разное

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Ученые установили, что надежда на будущее позволяет избежать рискованных решений, связанных с азартными играми, и вредных для здоровья привычек, например, употребления алкоголя.

В своем исследовании исследователи решили выяснить, как депривация (ощущение, появляющееся, когда человек узнает, что у других людей жизнь лучше) влияет на человеческое поведение. В эксперименте приняли участие 55 респондентов. У некоторых волонтеров после опроса повышалось ощущение надежды, что в будущем их жизнь улучшится.

Затем респондентам предложили поиграть в специально разработанную азартную игру. Оказалось, что люди, имевшие надежду, очень редко рисковали и не делали высоких ставок. А вот люди, считавшие, что в их жизни ничего в лучшую сторону не изменится, наоборот, часто рисковали. Ученые полагают, что лица этой категории склонны к чрезмерному употреблению алкогольных напитков.